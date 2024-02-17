Bergüzar Korel dergi için poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel yeni dizisi Düğüm ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Kore yeni haliyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönmüş ve göğüs küçültme ameliyatı da geçirmişti.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan güzel oyuncu bu defa bir dergi çekimi için kamere karşısına geçti.

Siyah derin yırtmaçlı eteği ve mini beyaz ceketi ile poz veren Korel cesur tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

Bergüzar Korel'in 'Düğüm' notu ile paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Bizi bitiriyorsun', 'Güzelliğin karşılığısın', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.







