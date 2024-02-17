MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel dergi için poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Bergüzar Korel dergi için poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerle hafızalara kazınan Bergüzar Korel bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Yeni dizisi Düğüm ile ekranlara geri dönen Korel imaj değiştirmiş ve son haliyle Esra Erol'a benzetilmişti. Bergüzar Korel bu defa dergi çekimi için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Ünlü ismin cesur tarzına beğeni yağdı.

Bergüzar Korel dergi için poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel yeni dizisi Düğüm ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Kore yeni haliyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönmüş ve göğüs küçültme ameliyatı da geçirmişti.

korel 1

Yeni görünümüyle beğeni toplayan güzel oyuncu bu defa bir dergi çekimi için kamere karşısına geçti.

korel 2

Siyah derin yırtmaçlı eteği ve mini beyaz ceketi ile poz veren Korel cesur tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

korel 3

Bergüzar Korel'in 'Düğüm' notu ile paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Bizi bitiriyorsun', 'Güzelliğin karşılığısın', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

korel 4

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Aşk başladı' iddiası! Birlikte Amsterdam'a... 'Aşk başladı' iddiası! Birlikte Amsterdam'a...
Pahalılığa isyan etti! Balon gezisi fiyatı dudak uçuklattı Pahalılığa isyan etti! Balon gezisi fiyatı dudak uçuklattı
İlginç dansı 'Yok artık' dedirtti!İlginç dansı 'Yok artık' dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!

Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Gram altın mı mevduat faizi mi? İslam Memiş yanıt verdi

Gram altın mı mevduat faizi mi? İslam Memiş yanıt verdi

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.