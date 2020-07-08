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Bergüzar Korel: Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel ve yakın arkadaşı olan oyuncu Beyza Şekerci tatilde bir araya geldi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı oyuncu Beyza Şekerci çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.
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İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, ınstagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.

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Bergüzar Korel, Beyza Şekerci ile fotoğraflarını ise "Ama böyle pişti olmaz olsun" notuyla paylaştı.


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