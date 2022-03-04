Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra yaşamı! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.



Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çocukları uyuttuktan sonra kendine vakit ayıran Bergüzar Korel Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.



