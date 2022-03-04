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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra yaşamı! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

04.03.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel, yeni evinden paylaşımlar yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, hem oğluyla en özel anlarını hem de çocuklar uyuduktan sonra evde keyif yaptığı dakikaları paylaştı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra yaşamı! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.
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Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Çocukları uyuttuktan sonra kendine vakit ayıran Bergüzar Korel Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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