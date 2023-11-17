Bergüzar Korel ile Sinem Kobal birlikte poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'İkiz gibisiniz'

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

İmaj değişiklikleriyle sık sık gündem olan Korel, Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilmişti. Dün gece katıldığı bir davetten paylaşım yapan Bergüzar Korel, Kobal ile bir araya geldi.

Bergüzar Korel ile Sinem Kobal'ın yan yana pozu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin birlikte fotoğrafına 'İkiz gibisiniz', 'İkiz gibi oldunuz', 'Bu kadar benzerlik olmaz' gibi yorumlar yapıldı.





