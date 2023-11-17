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Bergüzar Korel ile Sinem Kobal birlikte poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'İkiz gibisiniz'

17.11.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Yeni dizisi için imaj tazeleyen Korel, sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel ile Sinem Kobal katıldıkları bir gecede yan yana poz verdi. Ünlü isimlerin pozu sosyal medyayı salladı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

Bergüzar Korel 2

İmaj değişiklikleriyle sık sık gündem olan Korel, Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilmişti. Dün gece katıldığı bir davetten paylaşım yapan Bergüzar Korel, Kobal ile bir araya geldi.

sinem kobal

Bergüzar Korel ile Sinem Kobal'ın yan yana pozu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin birlikte fotoğrafına 'İkiz gibisiniz', 'İkiz gibi oldunuz', 'Bu kadar benzerlik olmaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Bergüzar Korel Sinem Kobal Oyuncu
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