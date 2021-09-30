MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel'in dantelli lohusa gecelik isyanı!

Bergüzar Korel'in dantelli lohusa gecelik isyanı!

30.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Korel, doğum için hazırlık yaptığını fakat lohusa takımlarının dantelli olmasından duyduğu şikayeti sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Bergüzar Korel, kızına kavuşmak için gün sayıyor. Yaklaşan doğum için hazırlık yapmaya başlayan Korel, bir konuda duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lohusa gecelik arayışı sırasında tüm modellerin dantelli olduğunu gören güzel oyuncu bu durumdan rahatsız oldu.

Lohusa geceliklerinin rahat ve pamuklu olması gerektiğini söyleyen Korel, "Lohusa geceliği diye bir gerçek var. Ama neden hepsi dantelli. Düğünümüz mü var, halaya mı döneceğiz? Bebek doğuruyoruz. Şöyle organik kumaşlardan sade, sakin inanın böyle bir gecelik yok. Bebeği alacağız kolumuza, o danteller yapışmaz mı suratına? İhtiyacımız olan şey sade bir lohusa geceliği" ifadeleriyle şikayetini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldiCerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Kaybettiği bebeğini böyle andı: En büyük acıyı verdinKaybettiği bebeğini böyle andı: En büyük acıyı verdin
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.