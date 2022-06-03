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Bergüzar Korel'in paylaşımı tepki çekti! "Vatanın neresi?"

03.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, yaptığı son paylaşımla tepki çekti.

Yakın zamanda üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Korel, ailesiyle birlikte bir süredir Londra'da yaşıyor.

"İMKANI OLAN GELSİN"

Edinburgh'a ailesiyle tatile giden Korel, parkta yaptığı paylaşımda, "Bu yeşil beni mest ediyor. Fakat iki buçuk dakikada bir, biri uyuyor, öbürü emmek istiyor, öteki ilk kez 2 yaş sendromu yaşıyor... Ama çok şükür. İmkanı olan gelsin buraları görsün." dedi.

"VATANIN NERESİ?"

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma, hem destek hem de eleştiri geldi. Korel'e gelen, "'Vatanım Sensin' diye parayı cukkaladı, şimdi herkesi İngiltere'ye çağıyor... Vatanın neresi?" yorumu dikkat çekti.

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Bergüzar Korel
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