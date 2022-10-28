Bergüzar Korel kızına 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu! "Bu bir dramdır..."

Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu. Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da ise ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Mutlu evliliklerini üç evlatla taçlandıran Bergüzar Korel, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışan Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

"Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8 - 9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor." diyen Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile eğlenceli anlarını izleyenler gülümsemeden geçmedi.

