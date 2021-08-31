Bergüzar Korel: Takma karnımla delirmeceler...

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Korel, yeni bir paylaşımda bulundu.

Hamileliğinde 31. haftasında olan 39 yaşındaki oyuncu, bu kez yürüyüş yaparken çektiği videosunu yayınladı. Bergüzar Kore, gönderisinde, "Takma karnımla delirmeceler..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda bir ara Bergüzar Korel'in kendisini arayan oğlu Han'a, "Buradayım anneciğim." diyerek, seslendiği duyuluyor.



