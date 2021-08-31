MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel: Takma karnımla delirmeceler...

Bergüzar Korel: Takma karnımla delirmeceler...

31.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Hamileliğinin 31. haftasında olan Korel, yürüyüş yaparken çektiği videoya, "Takma karnımla delirmeceler..." notunu düştü

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Korel, yeni bir paylaşımda bulundu.

Hamileliğinde 31. haftasında olan 39 yaşındaki oyuncu, bu kez yürüyüş yaparken çektiği videosunu yayınladı. Bergüzar Kore, gönderisinde, "Takma karnımla delirmeceler..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda bir ara Bergüzar Korel'in kendisini arayan oğlu Han'a, "Buradayım anneciğim." diyerek, seslendiği duyuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli olduFerhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yokIvır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

İddialı dizi için final kararı verildi

İddialı dizi için final kararı verildi

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.