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Tarkan anne acısını sosyal medyadan paylaştı! "Anne kaybı içte yanan har bir ateş"

Geçtiğimiz hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden Megastar Tarkan, yaşadığı zor günlerin ardından duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tarkan anne acısını sosyal medyadan paylaştı! "Anne kaybı içte yanan har bir ateş"
Cansu Akalp

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. Tevetoğlu'nun cenazesi, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilmişti.

Tarkan, yaşadığı zor günlerin ardından duygularını paylaştı.

İşte o paylaşım...

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

Mynet'in Sesi
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Tarkan annesinin
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