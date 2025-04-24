Gonca Vuslateri'nin kızı Asya Mone 1 yaşında!

"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarla tanınan Gonca Vuslateri, Mart 2024'te Levent Yaşar ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim, 26 Nisan tarihinde de kızına kavuşmuştu.

Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar kızları Asya Mone'nin birinci yaş gününü kutladı. Partiden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Asya'nın doğum günü partisine katılan şarkıcı Deniz Seki, "Benim Gonca'mın minik Asya Mone'si" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı, yüzünü göstermediği Asya Mone ile tek de poz verdi.

Gonca Vuslateri yakın arkadaşı Cemal Günbaş'ın paylaştığı kareleri kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.