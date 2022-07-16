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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması! Tamamen yerleştiler mi?

16.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Alaçatı'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen oyuncu çift, "Çocukların eğitimi için ordayız. Buradaki hayatımız da devam ediyor. Bir nevi hayatı ikiye böldük" dedi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması! Tamamen yerleştiler mi?

Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"LONDRA'YA SIK SIK GİDİP GELİYORUZ"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." diye konuştu. Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor." açıklamasını yaptı.

"HAYATI İKİYE BÖLDÜK"

Halit Ergenç ise, "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"OKULLAR AÇILANA KADAR BURADAYIZ"

Bergüzar Korel de, "Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var. Biz bunu denemek istedik. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra, iyi bir eğitim alacağı yer. Tabii ki Türkiye'de de alabilir. İkimiz de Mimar Sinan'lıyız ama biz bunu denemek istedik. Gidiyoruz, geliyoruz... Buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız." diyerek, röportajı tamamladı.

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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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