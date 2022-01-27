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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Türkiye'yi terk etti mi? "İngiltere'ye yerleşme durumu yok"

27.01.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in çocuklarıyla beraber Türkiye'yi terk ettiği ve İngiltere'ye yerleşme kararı aldığı iddia ediliyordu. Bergüzar Korel bir süredir Londra'dan paylaşımlar yapınca bu iddialar alevlendi. Ünlü çiftin cephesinden iddialara yanıt geldi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Türkiye'yi terk etti mi? "İngiltere'ye yerleşme durumu yok"

Üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin Londra'ya yerleştiği gündeme geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Londra'dan paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlar iddiaları güçlendirince ikilinin ülkeyi terk ettiği yeniden konuşulmaya başlandı.

İkilinin, Türkiye'ye proje oldukça geleceği de öne sürüldü. Ünlü çiftin menajeri Ayşe Barım, çıkan iddiaların ardından açıklamada bulundu. Akşam'ın haberine göre; Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin menajeri açıklamasında "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem sadece tatillerini uzattılar" dedi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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