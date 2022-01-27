Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Türkiye'yi terk etti mi? "İngiltere'ye yerleşme durumu yok"

Üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin Londra'ya yerleştiği gündeme geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Londra'dan paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlar iddiaları güçlendirince ikilinin ülkeyi terk ettiği yeniden konuşulmaya başlandı.

İkilinin, Türkiye'ye proje oldukça geleceği de öne sürüldü. Ünlü çiftin menajeri Ayşe Barım, çıkan iddiaların ardından açıklamada bulundu. Akşam'ın haberine göre; Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin menajeri açıklamasında "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem sadece tatillerini uzattılar" dedi.





