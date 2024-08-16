Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde! İlk kareler geldi! Yorum yağdı

MYNET-2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra dijital platformda yayınlanan Düğüm dizisi ile setlere dönmüştü.

Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü çift oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleşmişti. Ancak çift gelen teklifler sonrasında İstanbul'a dönmeye karar verdi ve Bergüzar Korel yeni dizisi için anlaşma sağladı.

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ile başrolünü paylaşacağı Annem Ankara dizisi için hazırlıklara başladı. BKM’nin Kanal D için çektiği dizinin okuma provasından ilk kareler de geldi.

PARTNERLİKLERİ OLAY OLDU

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün partnerliği için sosyal medyada; 'Sonunda arasında nesil farkı olmayan bir dizi çifti', 'çok iyi çift olmuşlar' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'uyumsuz çift', 'bu partnerlik hiç olmamış' gibi yorumlar da yapıldı.

Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevikyüboğ, Gökçe Elu ve Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon yer alıyor.