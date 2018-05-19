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Beril Kayar: Tek eşli olmak doğaya aykırı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Başrolünü Rüzgar Erkoçlar ile paylaştığı ‘Öğrenci Kafası: Soygun’ filmi ile gündemde olan oyuncu Beril Kayar, "İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayıp anlaşabilmesi hayal bile değil, ütopik" dedi.

Beril Kayar: Tek eşli olmak doğaya aykırı

Beril Kayar, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Güzel oyuncu, "Aşk tanımınız ne?" sorusuna, "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen ‘sonsuz aşk’ gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beril Kayar rüzgar erkoçlar

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