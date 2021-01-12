MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

12.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

'Akrep' dizisinde avukat Ayşem karakterini canlandıran Beril Pozam, yaklaşık sekiz aydır sürpriz bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Akrep' dizisinde canlandırdığı Ayşem karakteriyle adından söz ettiren Beril Pozam, yeni bir aşka yelken açtı.

beril 3

Oyuncunun, 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'le yaklaşık sekiz aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.

beril 4

Çiftin, geçtiğimiz sezon ekrana gelen 'Afili Aşk' dizisindeki arkadaşlığı, aşka dönüştüğü öğrenildi. 'Afili Aşk' dizisinde Pozam, Uzunel'in yengesini oynuyordu.
beril 2

Uzunel, sevgilisi Pozam'ın kendisini öperken, paylaştığı bir karede bu durumu ti'ye aldığı ortaya çıktı.
beril 5

Pozam'ın o kareye, "Uğur Abi siz Beril Abla'yla sevgili misiniz?" yorumuna Uzunel, "O senin yengen yengen" diyerek, bir dönem fenomen olan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki bir replikle cevap verdiği görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Cesur elbise yine onun için ortaya çıktıCesur elbise yine onun için ortaya çıktı
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizin aşkınıza da meskinize tebeşir paklar ancak

En Çok Okunan Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Akılalmaz olay! Taksinin bagajından çıktı: Bakın neden yapmış

Akılalmaz olay! Taksinin bagajından çıktı: Bakın neden yapmış

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

Erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde!

Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor?

Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...'

Tuğba Ekinci İbo Show için seksi elbisesini yeniden diktirdi

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Molly-Mae Hague’den Zara McDermott’a ünlülerin en son Instagram trendi

Instagram'ın yeni trendi! Ağaca...

Chrissy Teigen Cher oldu! Bacaklarını sonuna kadar açtı

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.