Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; 'Akrep' dizisinde canlandırdığı Ayşem karakteriyle adından söz ettiren Beril Pozam, yeni bir aşka yelken açtı.

Oyuncunun, 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'le yaklaşık sekiz aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.

Çiftin, geçtiğimiz sezon ekrana gelen 'Afili Aşk' dizisindeki arkadaşlığı, aşka dönüştüğü öğrenildi. 'Afili Aşk' dizisinde Pozam, Uzunel'in yengesini oynuyordu.



Uzunel, sevgilisi Pozam'ın kendisini öperken, paylaştığı bir karede bu durumu ti'ye aldığı ortaya çıktı.



Pozam'ın o kareye, "Uğur Abi siz Beril Abla'yla sevgili misiniz?" yorumuna Uzunel, "O senin yengen yengen" diyerek, bir dönem fenomen olan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki bir replikle cevap verdiği görüldü.



