Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: "Gücüm tükendi"

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın gizli tanık ifadelerinde adının geçmesinin ardından SHOW Haber'deki yayına çıkmaması merak edildi. İşten çıkarılıp çıkarılmadığı merak edilen Pınar Erbaş sonunda sessizliğini bozdu.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: "Gücüm tükendi"

Spiker Pınar Erbaş özel hayatıyla gündeme geliyor. Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın gizli tanık ifadelerinde adının geçmesi sonrası işinden olduğu iddiaları vardı. Dün akşam SHOW Haber yayınında olmayan spiker merak edildi.

"YALAN, ALDATMACA..."

Günlerdir sessizliğini koruyan spiker Pınar Erbaş açıklama yaparak "Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum" dedi.

PINAR ERBAŞ KANALDAN İZİN ALDI

Ünlü spiker Pınar Erbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

Mehmet akif Ersoy Pınar Erbaş
