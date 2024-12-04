MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berk Oktay, Hamza Bozbey rolü için 20 kilo aldı! İşte son hali

Berk Oktay, Hamza Bozbey rolü için 20 kilo aldı! İşte son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay, Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat vermek için 20 kilo alarak büyük bir fiziksel değişim yaşadı. Oktay son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Berk Oktay, Hamza Bozbey rolü için 20 kilo aldı! İşte son hali

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Berk Oktay rol aldığı rollerle sık sık gündeme geliyor.

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Berk Oktay, son olarak Tabii'de yer alan Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterini canlandırabilmek için 20 kilo aldı.

Ünlü oyuncu, rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi.

111

Oktay’ın bu yoğun çalışma ve dönüşümü, izleyiciler tarafından büyük takdirle karşılandı.

111

Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey'' notunu yazdı.

Kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi Kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi

Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncunun takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlar yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Geçmiş olsun Antalya! AFAD'dan açıklama geldi

Geçmiş olsun Antalya! AFAD'dan açıklama geldi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.