MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kiracısına zam yapamayınca çareyi evi satmakta buldu! Demet Akalın bu sefer de kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi

Kiracısına zam yapamayınca çareyi evi satmakta buldu! Demet Akalın bu sefer de kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 08:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yağlarını aldıran ve fit bir görünüme sahip olan ünlü şarkıcı Demet Akalın verdiği kilolarla gündemdeydi. Zayıflama iğnesi yüzünden ölümden döndüğünü bile itiraf eden Akalın şimdi de kiracısı ile sorunlar yaşadığı eviyle gündeme geldi. Kiracı ile adeta başı dertte olan Akalın evini sattı ama kira artış oranını beğenmedi. Ünlü ismin attığı bir tweet kısa sürede gündem oldu.

Kiracısına zam yapamayınca çareyi evi satmakta buldu! Demet Akalın bu sefer de kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi

Kullandığı zayıflama iğnesi yüzünden ölümden döndüğünü açıklayan Demet Akalın, son günlerde kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

EVİNİ SATTI

5 bin TL kira ödeyen kiracısını bir türlü evinden çıkaramayan ve mahkeme sürecinde de amacına ulaşamayan Akalın, son olarak çareyi evi satmakta buldu.

DEMET 1

Ünlü şarkıcı, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım... Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum" demişti.

KİRA ARTIŞ ORANINI BEĞENMEDİ

Akalın, son olarak Aralık ayı kira artış oranını beğenmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 60,45 oldu.

Ev sahipleri kiracına bu oran üzerinden zam yapabilecek. Bu rakamı beğenmeyen ünlü isim, 'Evi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim! Bugün açıklanan Aralık kira artış oranı %60 denizde bir damla gibi.' ifadelerini kullandı.

demet 2

Demet Akalın'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü ismin bu paylaşımını silmesi ise dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Kira artış oranı Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Noter yerine artık e-Devlet’ten yapılacak! Araç sahipleri dikkat; yönetmelik değişti…

Noter yerine artık e-Devlet’ten yapılacak! Araç sahipleri dikkat; yönetmelik değişti…

MasterChef Beyza bayılmıştı! Hastalığını açıkladı... O anlar tepki çekti

MasterChef Beyza bayılmıştı! Hastalığını açıkladı... O anlar tepki çekti

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Harekete geçildi! Ekiminden satışına kadar yeni kurallar geliyor: O fiyattan fazla satana ceza

Harekete geçildi! Ekiminden satışına kadar yeni kurallar geliyor: O fiyattan fazla satana ceza

Sessiz sedasız boşandılar iddiası! "Üç senedir..."

Sessiz sedasız boşandılar iddiası! "Üç senedir..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.