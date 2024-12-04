Kiracısına zam yapamayınca çareyi evi satmakta buldu! Demet Akalın bu sefer de kira artış oranını beğenmedi! Önce isyan etti sonra sildi

Kullandığı zayıflama iğnesi yüzünden ölümden döndüğünü açıklayan Demet Akalın, son günlerde kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

EVİNİ SATTI

5 bin TL kira ödeyen kiracısını bir türlü evinden çıkaramayan ve mahkeme sürecinde de amacına ulaşamayan Akalın, son olarak çareyi evi satmakta buldu.

Ünlü şarkıcı, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım... Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum" demişti.

KİRA ARTIŞ ORANINI BEĞENMEDİ

Akalın, son olarak Aralık ayı kira artış oranını beğenmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 60,45 oldu.

Ev sahipleri kiracına bu oran üzerinden zam yapabilecek. Bu rakamı beğenmeyen ünlü isim, 'Evi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim! Bugün açıklanan Aralık kira artış oranı %60 denizde bir damla gibi.' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü ismin bu paylaşımını silmesi ise dikkat çekti.