MAGAZİN

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Sinan karakterini canlandıran ve şimdilerde de Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Oyuncu Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesabı 21 Mart’ta hacklenmiş ve ikilinin çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı.

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı olduBerk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu

Yaşanan bu olaydan sonra Merve Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabını dondurmuştu.

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BERK OKTAY EVLİ BİR KADINLA MI BERABER OLDU?

Genç kadın sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi ve Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde dans ettiği bir video ile bir kadınla çıplak fotoğrafı paylaşıldı.

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Hesabı hackleyen kişi ise Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde poz verdiği kadının evli olduğunu ve para için kocasını bıraktığını iddia etti. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu

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