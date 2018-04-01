Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Oyuncu Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesabı 21 Mart’ta hacklenmiş ve ikilinin çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı.

Yaşanan bu olaydan sonra Merve Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabını dondurmuştu.

BERK OKTAY EVLİ BİR KADINLA MI BERABER OLDU?

Genç kadın sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi ve Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde dans ettiği bir video ile bir kadınla çıplak fotoğrafı paylaşıldı.

Hesabı hackleyen kişi ise Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde poz verdiği kadının evli olduğunu ve para için kocasını bıraktığını iddia etti. (Sözcü)