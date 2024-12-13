Berk Oktay yeni rolü için 20 kilo aldı! Eşinden yorum gecikmedi! 'Çok göbekli, yağlı...'

Son olarak Seray Kara ile başrolünü paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde boy gösteren Berk Oktay şimdilerde yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat verecek olan Berk Oktay bu rol için tam tamına 20 kilo aldı. Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay için sosyal medyada; 'çok iyi görünüyorsun', 'çok yakışmış', 'meydan yiğit görsün' gibi yorumların yanı sıra 'yakışmadı kilo', 'hiç olmadı' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ



Berk Oktay'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. Ünlü ismin bu hali kendisi gibi oyuncu olan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a soruldu. Güzel oyuncu eşi için ''Yakıştırdım. Çok göbekli de olmadı aslında boyu olduğu için. Alt yapı sporcu olduğu için çok yağlı filan olmadı ama 20 kilo çok ciddi bir kilo. İnanamıyorum ben'' yorumunu yaptı.

DERS ALDI

Berk Oktay, rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi aldı. Ayrıca ünlü isim fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi.