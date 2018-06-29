Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Geçtiğimiz Nisan ayında hackerler tarafından eşi Merve Şarapçıoğlu ve kendinisinin uygunsuz fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay'ın bu seferde tuvalette çekilen videosu paylaşıldı.

TUVALETTE ÇIPLAK VİDEOSU YAYINLANDI

Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan Berk Oktay, yine hacklendi.

Oyuncun hacklendiği dün akşam Twitter'da TT olmasının ardından ortaya çıktı.

Savaşçı isimli dizide oynayan yakışıklı oyuncunun, bu seferde tuvalette çekilen ve ifşa edilen başka bir videosu sosyal medyayı salladı. Söz konusu videoda ünlü oyuncunun tuvaletini yaptıktan sonra uygunsuz görüntüleri yer alıyor.

