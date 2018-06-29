MAGAZİN

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Savaşçı isimli dizide oynayan ünlü oyuncu Berk Oktay'ın, sosyal medya hesabından yine uygunsuz bir videosu yayınlandı. Tuvalette çekilen videosu paylaşılan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok aranan isim oldu

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Geçtiğimiz Nisan ayında hackerler tarafından eşi Merve Şarapçıoğlu ve kendinisinin uygunsuz fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay'ın bu seferde tuvalette çekilen videosu paylaşıldı.

TUVALETTE ÇIPLAK VİDEOSU YAYINLANDI

Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan Berk Oktay, yine hacklendi.

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Oyuncun hacklendiği dün akşam Twitter'da TT olmasının ardından ortaya çıktı.

Savaşçı isimli dizide oynayan yakışıklı oyuncunun, bu seferde tuvalette çekilen ve ifşa edilen başka bir videosu sosyal medyayı salladı. Söz konusu videoda ünlü oyuncunun tuvaletini yaptıktan sonra uygunsuz görüntüleri yer alıyor.

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Berk Oktay Berk Oktay çıplak

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