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Berkan Kutlu: 100'üncü yılında Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı

31.05.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek sezonun bitimesine 2 hafta kala ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da Berkan Kutlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Berkan Kutlu: 100'üncü yılında Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Cumhuriyet'in 100'ncü yılında şampiyon olmanın Galatasaray’a çok yakıştığını kaydeden Kutlu, "Bu şampiyonluk Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. yönetimimize personelimize çok teşekkürler. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak bizim için çok kolaydı. Benim için geçen sezon çok zor geçti. Ama benim çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak da nasipmiş. Biraz duygulandım ama bilin ki ben Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI İÇİN ELEME MAÇLARI OYNAYACAK

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek adına eleme turlarında mücadele edecek ve Şampiyonlar Ligi elemesine 2’nci turdan girecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez grup aşamasında yer aldı.

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