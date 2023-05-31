Berkan Kutlu: 100'üncü yılında Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı

Cumhuriyet'in 100'ncü yılında şampiyon olmanın Galatasaray’a çok yakıştığını kaydeden Kutlu, "Bu şampiyonluk Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. yönetimimize personelimize çok teşekkürler. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak bizim için çok kolaydı. Benim için geçen sezon çok zor geçti. Ama benim çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak da nasipmiş. Biraz duygulandım ama bilin ki ben Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI İÇİN ELEME MAÇLARI OYNAYACAK

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek adına eleme turlarında mücadele edecek ve Şampiyonlar Ligi elemesine 2’nci turdan girecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez grup aşamasında yer aldı.

