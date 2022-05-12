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Berkan Kutlu eleştirilere dayanamadı! Galatasaray taraftarına cevap...

12.05.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu. Son dönemde kendisine gelen eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Berkan, "En fazla koşan oyuncu olsam da eleştiriliyorum. 'Evet Berkan koştu da ne oldu' diyorlar. Koşuda 3. ya da 4. olsam, 'Berkan bunu bile yapmıyor artık' diyorlar. Ne yapsam konuşuluyor. Bunun üzerinde pek fazla durmuyorum." dedi.

Berkan Kutlu eleştirilere dayanamadı! Galatasaray taraftarına cevap...
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, sessizliğini bozdu. Katıldığı televizyon programında takımdaki durumdan bahseden milli oyuncu, kendisine yapılan eleştirilere de cevap verdi.

"FATİH TERİM'İN AYRILMASI GERÇEK GİBİ GELMEDİ"

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TRT Spor ekranlarında Fatih Terim'in ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu "Fatih hocanın ayrılığı bizim için ilk anda gerçek gibi gelmedi. Ama bizim devam etmemiz gerekiyordu. Evet çok zor bir sezon oldu ama bunu Fatih hocanın gidişi veya Torrent hocanın gelişine bağlayamayız." açıklamasını yaptı.

"BERKAN-TAYLAN ÇOK FAZLA ETKİLEŞİM ALIYOR"

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Türkiye ile Avrupa maçlarının farklı olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Bence Futbol bir takım oyunu. Şahıslar tarafından gitmek yanlış. Berkan-Taylan çok fazla etkileşim alıyor. Kötü bir sezon geçirdiğimiz için eleştiriyorlar bizi. Sorumluluk var mı var ama faturayı sadece bize kesmek Türkiye'de yapılan bir şey. Ben savaşmaya devam edeceğim. Bu eleştiriler beni motive ediyor. Herkese gerçek Berkan'ı gösterdiğimde benim de içim rahat edecek. Bu sezon çok şansızlığımız var. Fatih hoca döneminde en fazla biz gol pozisyonuna girmişiz. Bazı küçük şansızlıklar bizi bu duruma getirdi. Avrupa'da iyiydik. Türkiye ve Avrupa arasında çok fark var. Bazı Anadolu takımlarının boyları çok uzun." ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZ OLDUK"

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Galatasaray'ın kötü bir sezon geçirmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Berkan Kutlu "Bu sezon her şeyi duygusal anlamda yaşadım. hayalindeki takıma geliyorsun ama tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorsun. Kendimi suçluyorum. Bir sezonda 50 maça çıkmak ve milli takıma seçilmek bir başarıdır ama sonuçta başarısız olduk. Galatasaray'ın bu konumda olması hayalimde bile düşünmeyeceğim bir şey ama ilerisi için bize tecrübe olacak" dedi.

"BERKAN KOŞTU DA NE OLDU?"

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Eleştirilerle ilgili açıklama yapan Berkan Kutlu "En fazla koşan oyuncu olsam da eleştiriliyorum. 'Evet Berkan koştu da ne oldu?' diyorlar. Koşuda 3. ya da 4. olsam, 'Berkan bunu bile yapmıyor artık' diyorlar. Ne yapsam konuşuluyor. Bunun üzerinde pek fazla durmuyorum." ifadelerini kullandı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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