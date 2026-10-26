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Dev derbi öncesi yapay zekadan Galatasaray - Fenerbahçe tahmini! Skor vererek paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde yapay zekâ tahminleri açıklandı. Yapılan analizde ev sahibi Galatasaray bir adım önde gösterilirken, karşılaşma için 4-3'lük skor tahmini yapıldı.

Dev derbi öncesi yapay zekadan Galatasaray - Fenerbahçe tahmini! Skor vererek paylaştı
Emre Şen

Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 9. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbol dünyasının kilitlendiği dev randevu öncesinde yapılan yapay zekâ tahminleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY'A YÜZDE 45, FENERBAHÇE'YE YÜZDE 25 İHTİMAL

Dev derbi öncesi yapay zekadan Galatasaray - Fenerbahçe tahmini! Skor vererek paylaştı 1

ChatGPT'nin derbi için hazırladığı değerlendirmede, karşılaşmanın son derece çekişmeli geçeceği ve atılacak ilk golün oyunun gidişatında kilit rol oynayacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin maçın başında bulabileceği erken bir golün dengeleri tamamen değiştirebileceği, orta saha mücadelesinin ise maçın kaderini belirleyeceği ifade edildi.

Yapay zekânın paylaştığı oranlara göre Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 45, beraberlik ihtimali yüzde 30 ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yüzde 25 olarak belirlendi. İki takımın maça kontrollü bir başlangıç yapması durumunda beraberlik olasılığının daha da güçleneceği tahlili yapıldı.

ÇARPICI SKOR TAHMİNİ!

Dev derbi öncesi yapay zekadan Galatasaray - Fenerbahçe tahmini! Skor vererek paylaştı 2

Karşılaşma için skor tahmininde de bulunan ChatGPT, RAMS Park'taki mücadelenin ev sahibi Galatasaray'ın 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlanacağını öngördü. Öte yandan haberde, söz konusu yüzdelik oranların ve tahminlerin hangi veri setine veya hesaplama yöntemine dayandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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