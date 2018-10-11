Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya 'Seninle helalleşirim ama şartım var' dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN EMNİYETTE İFADE VERDİ

Futbolcu Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan emniyetten ayrıldı.

Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama ve silahla tehdit nedeniyle Arda Turan'ın yakalanmasını istedi. Ünlü futbolcu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeye gitti. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan Emniyetten ayrıldı.

ARDA TURAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

3 saat boyunca ifade veren Arda Turan'ın "Bende şikayetçiyim." diyerek şikayetçi olduğu ve Silahının incelemede olduğu ortaya çıktı.