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Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 20:37 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan'ın, eğlence mekanında burnunu kırdığı iddia edilen Berkay'dan bir açıklama geldi.

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya 'Seninle helalleşirim ama şartım var' dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN EMNİYETTE İFADE VERDİ
Futbolcu Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan emniyetten ayrıldı.
Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama ve silahla tehdit nedeniyle Arda Turan'ın yakalanmasını istedi. Ünlü futbolcu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeye gitti. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan Emniyetten ayrıldı.

ARDA TURAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU
3 saat boyunca ifade veren Arda Turan'ın "Bende şikayetçiyim." diyerek şikayetçi olduğu ve Silahının incelemede olduğu ortaya çıktı.

BERKAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Arda Turan'ın, Berkay'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti.

SİLAH ATEŞ ALDI
Salı gecesi Arda Turan ve Berkay Şahin arasında Emirgan'daki Gizli Kalsın'da yaşanan tartışma sırasında, Turan'ın kafa attığı Berkay Şahin'in burnu kırıldı. Ünlü şarkıcı ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30'u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı. İddiaya göre ikili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi. Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Ne var ki tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ!

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