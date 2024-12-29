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  4. Berkay'dan Özlem Ada Şahin'e 4.3 milyon liralık yılbaşı hediyesi! Selfie ile gösterdi

Berkay'dan Özlem Ada Şahin'e 4.3 milyon liralık yılbaşı hediyesi! Selfie ile gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 10:24
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Ünlü şarkıcı Berkay’ın 2016 yılın nikah masasına oturduğu eşi Özlem Ada Şahin paylaşımıyla gündemde. Özlem Ada Şahin eşinin aldığı 4.3 milyon liralık takılarıyla dikkat çekti.

Berkay'dan Özlem Ada Şahin'e 4.3 milyon liralık yılbaşı hediyesi! Selfie ile gösterdi

Ünlü şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin zaman zaman gündeme gelen bir çift. 2016 yılında evlenen çift, 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında ise Zeynep Mira'yı kucağına almıştı.

Çift şimdi de yılbaşı öncesi gündeme geldi. Berkay eşine aldığı pahalı hediyeyle dikkat çekti. Berkay, iki çocuğunun annesi Özlem Ada Şahin’e milyonluk noel hediyeleri aldı.

Eşinin 2 milyon 600 bin lira değerinde bilezik ve 1 milyon 750 bin liralık yüzük hediyesini gören model, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Milliyet'in haberine göre; Monako tatilinde ayna selfiesi yaparak, eşinin milyonluk hediyelerini gösteren Şahin’e yorumlar da gecikmedi. Özlem Ada Şahin'e "Yaşıyorsunuz bu hayatı", "Eşiniz paraya kıymış" yorumları yapıldı.

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Berkay Şahin daha önce de eşine Alaçatı'dan 1.1 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon TL) değerinde villa almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Berkay Şahin özlem ada şahin
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