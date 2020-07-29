Berkay'ın 300 bin TL'lik kolyesi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay, önceki gece Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay, 37 bin euro (300 bin TL) değerindeki altın kolyesiyle dikkat çekti.

Muhabirlerin kolyesini sormaları üzerine sinirlenen şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Artık giydiklerimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim, aldım! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kendim kazanıyorum. Tezgahtarlık da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir.

Öte yandan Berkay'a sahnede 13 kişilik orkestra ve 8 dansçı eşlik etti.

Ünlü şarkıcıyı konserinde Linet, Aslıhan Karalar, Tuğba Melis Türk ve Danla Biliç gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.



