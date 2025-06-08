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Berke Özer: "7 yıl sonra forma giymek gurur verici"

A Milli Futbol Takımı’nın ABD ile oynadığı özel karşılaşmada ilk kez A Milli formayı giyen kaleci Berke Özer, 2-1’lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "7 yıl sonra ilk milli maçımı oynamak ve galibiyetle başlamak çok büyük bir mutluluk" dedi.

Berke Özer: "7 yıl sonra forma giymek gurur verici"
Berker İşleyen

ABD ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım forması giyen kaleci Berke Özer, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir formasından uzak kalan genç kaleci, galibiyetin yanı sıra Kurban Bayramı’na denk gelen bu özel günde sahada olmanın kendisi için anlamının büyük olduğunu söyledi.

Aldıkları galibiyetin Türkiye’deki bayram sevincine katkı sağlamasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. Amerika’da ilk defa milli forma altında sahaya çıkmak da ayrı bir heyecan. Bu ekibin içinde olmaktan dolayı çok memnunum."

"7 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYMEK GURUR VERİCİ"

Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, "İlk milli maçıma 7 yıl sonra çıkmak gerçekten çok özel bir duygu. Çok mutluyum. Hocamıza bana güvendiği ve bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım, bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istedim" diye konuştu.

Takımın genel atmosferinden de övgüyle söz eden Berke, birlikteliğin sadece sahada değil, saha dışında da güçlü olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir takımımız var. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibiz. Bu enerji sahaya da yansıyor. Çok şükür bugün kazandık" açıklamasında bulundu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Açıklamasının sonunda 2026 hedeflerine de değinen genç kaleci, "İnşallah Dünya Kupası’na da gidebiliriz. Bu takımın inancı ve çalışkanlığı var. Her şeyimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

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Berke Özer
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