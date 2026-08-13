Berke Özer adım adım Türkiye'ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi

Süper Lig'de Romelu Lukaku transferiyle hücum hattındaki eksiğini gideren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere ve kale rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin ilk planı, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yolları ayırmak.

EDERSON ADIM ADIM JUVENTUS'A

Bu sezon henüz forma giymeyen ve son olarak hastalığı gerekçesiyle Graz deplasman kafilesine dahil edilmeyen Ederson için kulüp arayışları sürerken en ciddi aday Juventus olarak öne çıkıyor. İtalyan devinin gündemindeki Suzuki'nin PSG ile anlaşmaya yakın olması, Juventus'un Ederson hamlesini resmiyete dökme ihtimalini oldukça yükseltti.

İLK HEDEF YUVAYA DÖNÜŞ: BERKE ÖZER

Yabancı kontenjanı sınırında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli yönetim, Ederson'un satılması durumunda kalede tercihini yerli bir isimden yana kullanacak. Bu doğrultuda belirlenen ilk aday ise eski kaleci Berke Özer.

2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan; Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor süreçlerinin ardından geçen yaz 4,5 milyon Euro bonservisle Fransız ekibi Lille'e imza atan 27 yaşındaki file bekçisi yeniden gündeme geldi.

BONSERVİSTE YÜZDE 20 PAY AVANTAJI

Fenerbahçe, Berke Özer'in transferinden %40 pay alma hakkına sahipti. Ancak iki kulüp arasındaki anlaşma doğrultusunda oyuncunun Lille'deki bonservisinin %20'lik payı sarı-lacivertlilerde kaldı.

27 yaşındaki kaleci için ilk temasları kuran Fenerbahçe yönetiminin, Ederson'un ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte Lille ile resmi pazarlık masasına oturması bekleniyor.