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Berke Özer adım adım Türkiye'ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi

Romelu Lukaku transferi sonrası hedefini kale rotasyonuna çeviren Fenerbahçe, Ederson ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yabancı kontenjanını kalede kullanmak istemeyen sarı-lacivertliler, eski kalecisi Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Berke Özer adım adım Türkiye'ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi
Emre Şen
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
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Süper Lig'de Romelu Lukaku transferiyle hücum hattındaki eksiğini gideren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere ve kale rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin ilk planı, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yolları ayırmak.

EDERSON ADIM ADIM JUVENTUS'A

Berke Özer adım adım Türkiye ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi 1

Bu sezon henüz forma giymeyen ve son olarak hastalığı gerekçesiyle Graz deplasman kafilesine dahil edilmeyen Ederson için kulüp arayışları sürerken en ciddi aday Juventus olarak öne çıkıyor. İtalyan devinin gündemindeki Suzuki'nin PSG ile anlaşmaya yakın olması, Juventus'un Ederson hamlesini resmiyete dökme ihtimalini oldukça yükseltti.

İLK HEDEF YUVAYA DÖNÜŞ: BERKE ÖZER

Berke Özer adım adım Türkiye ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi 2

Yabancı kontenjanı sınırında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli yönetim, Ederson'un satılması durumunda kalede tercihini yerli bir isimden yana kullanacak. Bu doğrultuda belirlenen ilk aday ise eski kaleci Berke Özer.

2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan; Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor süreçlerinin ardından geçen yaz 4,5 milyon Euro bonservisle Fransız ekibi Lille'e imza atan 27 yaşındaki file bekçisi yeniden gündeme geldi.

BONSERVİSTE YÜZDE 20 PAY AVANTAJI

Berke Özer adım adım Türkiye ye geri dönüyor! İmzalar an meselesi 3

Fenerbahçe, Berke Özer'in transferinden %40 pay alma hakkına sahipti. Ancak iki kulüp arasındaki anlaşma doğrultusunda oyuncunun Lille'deki bonservisinin %20'lik payı sarı-lacivertlilerde kaldı.

27 yaşındaki kaleci için ilk temasları kuran Fenerbahçe yönetiminin, Ederson'un ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte Lille ile resmi pazarlık masasına oturması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berke Özer fenerbahçe
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