Galatasaray'a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunun en değerli ismi olan Victor Osimhen için gelen astronomik teklifi reddetti. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için yeniden devreye girdi.

AL-HİLAL'DEN 130 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Suudi temsilcisi Al-Hilal'in, aracı menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılı yönetime ulaştığı ve 27 yaşındaki golcü için 130 milyon Euro'luk dev bir teklif sunduğu öğrenildi. Arap kulübünün bu teklifi sözlü olarak ilettiği kaydedildi.

GALATASARAY PAZARLIK MASASINA OTURMUYOR

Takımın en kritik kozu olan Osimhen'i elden çıkarmaya kesinlikle yanaşmayan Galatasaray yönetimi, bu teklifi derhal geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların bu aşamada Al-Hilal ile masaya oturmaya veya pazarlık yapmaya hiçbir şekilde sıcak bakmadığı ifade edildi.

BONSORVİSİ 75 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, sergilediği üst düzey performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in bonservisini İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında alarak tarihi bir transfere imza atmıştı.