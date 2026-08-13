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Galatasaray'a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen 130 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı santrfor için pazarlık masasına oturmayı dahi kabul etmedi.

Galatasaray'a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunun en değerli ismi olan Victor Osimhen için gelen astronomik teklifi reddetti. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için yeniden devreye girdi.

AL-HİLAL'DEN 130 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır 1

Suudi temsilcisi Al-Hilal'in, aracı menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılı yönetime ulaştığı ve 27 yaşındaki golcü için 130 milyon Euro'luk dev bir teklif sunduğu öğrenildi. Arap kulübünün bu teklifi sözlü olarak ilettiği kaydedildi.

GALATASARAY PAZARLIK MASASINA OTURMUYOR

Galatasaray a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır 2

Takımın en kritik kozu olan Osimhen'i elden çıkarmaya kesinlikle yanaşmayan Galatasaray yönetimi, bu teklifi derhal geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların bu aşamada Al-Hilal ile masaya oturmaya veya pazarlık yapmaya hiçbir şekilde sıcak bakmadığı ifade edildi.

BONSORVİSİ 75 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray a Victor Osimhen için çılgın teklif! Türkiye rekoru kırılır 3

Sarı-kırmızılılar, sergilediği üst düzey performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in bonservisini İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında alarak tarihi bir transfere imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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