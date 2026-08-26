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Berke Özer aylar önce söylemişti! 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi rekor bedelle Manchester City'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City Ayyoub Bouaddi transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için 130 milyon euro bonservis bedeli öderken Lille’de forma giyen Berke Özer’in aylar önce genç futbolcu için yaptığı yorum gündem oldu.

Berke Özer aylar önce söylemişti! 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi rekor bedelle Manchester City'e transfer oldu
Cevdet Berker İşleyen
Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi

FAS Fas
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
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Manchester City, Lille forması giyen 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi’yi kadrosuna katarak dikkat çeken bir transfere imza attı. Genç orta saha için 130 milyon euro bonservis bedeli ödendiği belirtilirken, Lille’de forma giyen milli kaleci Berke Özer’in aylar önce yaptığı yorum yeniden gündeme geldi.

BERKE ÖZER AYLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Berke Özer aylar önce söylemişti! 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi rekor bedelle Manchester City e transfer oldu 1

Berke Özer, KAFA Sports YouTube kanalında takım arkadaşı Ayyoub Bouaddi hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Genç futbolcunun geleceğine dair oldukça yüksek bir bonservis öngörüsünde bulunan milli kaleci, şu sözleri söylemişti:

"Bu çocuk, Ayyoub Bouaddi var ya acayip topçu olacak. 100-150 milyon euro minimum"

REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU

Berke Özer aylar önce söylemişti! 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi rekor bedelle Manchester City e transfer oldu 2

Berke Özer’in aylar önce yaptığı bu değerlendirme, Bouaddi’nin Manchester City’ye transferiyle birlikte yeniden gündeme geldi. İngiliz devi, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu Lille’den kadrosuna kattığını duyurdu.

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