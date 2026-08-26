Serdal Adalı'dan MHK isyanı: "TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim!"

Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı, son dönemde yaşanan hakem hataları ve MHK'nin tutumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF'nin ve MHK'nin yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Adalı, bardakları taşıran son hakem atamalarının ardından sabırlarının tükendiğini vurguladı.

"TFF YÖNETİMİ BU ADAMI GÖREVDEN ALAMIYOR"

MHK Başkanı'nın görevde kaldığı sürece Türk futbolunun ileriye gidemeyeceğini savunan Adalı, "Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım gidemiyor, TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor. İki senedir 'hakemleri yeniledik, eğitimci getirdik' diyorlar. Bu şahıs orada durduğu müddetçe zihniyet değişmediği için hiçbir şey değişmeyecek. Bugün itibarıyla inandığım şey; TFF Başkanı da Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, TFF bu başkanı görevden alamıyor!" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DÜNYAYA DA REZİL OLDUK"

Hakem atamalarında kasıt aradıklarını belirten Serdal Adalı, yaşanan skandallara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi özellikle maçımıza verdi, şüphem yok; iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı gibi futbolun içinde olmayan bir şey yaşanıyor. MHK Başkanı konuya hakim değil, önüne gelen listeyi veriyor. Hakikaten çok kötü niyetliler. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den en az 35 başkan aradı; alt liglerde de büyük rezillikler var."

"ÜÇ GÜNDÜR TROSSARD'IN PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Serdal Adalı: "Üç gündür Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu sadece bizim değil, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin veya Trabzonspor'un başına gelebilir. Ben büyük ihtimalle bu açıklamaları yaptığım için yarın da ceza alacağım. Çok önemli değil. Açıklama yapmamız marka değerini düşürmüyor, açıklama yapma sebepleri düşürüyor.

"TEK ÇARE KALDI, CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİM"

Hakem hatalarının tüm takımların canını yaktığını belirten Adalı, konuyu devletin zirvesine taşıyacaklarını açıkladı:

"Sohbetimin içinde bu gol nizami, bu penaltı falan konusuna hiç girmedim. Ziyaretimin özü kötü yönetim ve VAR'daki arkadaşın bu tokat olayını görmemiş olması. Gereğini yapacağız diyorlar, inşallah yaparlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha söylemekten sıkıldım. Haftaya başka takım başkanı, öbür hafta başka takım başkanı gelecek ama o zat orada oturacak, Beylerbeyi'nde keyfine bakacak. Ben harcamışım 250-300 milyon Euro, öbürü 300-400 milyon Euro, öbürü kendi kesesine göre 25-30 milyon Euro... Orada keyif yapan, bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderi olacak. Kusura bakmasınlar! Bu adamı, TFF başkanı ve yönetimi görevden alamıyor! Başka bir gücü var. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a bu hakem konularını arz edeceğim."