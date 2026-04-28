Berke Özer Fransa'da zirveye ambargo koydu! Ligue 1'i titretti

Fransa’da kalesinde devleşen milli file bekçisi Berke Özer, sergilediği performansla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Genç eldiven, kalesini gole kapatma konusunda Ligue 1'in dev isimlerini geride bırakarak zirvenin tek sahibi oldu.
Fransa liginde bu sezon sergilediği istatistiklerle parmak ısırtan Berke Özer, gol yemeden tamamladığı maç sayısını 12'ye çıkararak listenin ilk sırasına yerleşti. En yakın takipçisi Dominik Greif’i geride bırakan milli kaleci, Brice Samba gibi dünya çapında tanınan isimlere de fark attı.
Berke, sadece bu sezonun rakipleriyle değil, geçmiş sezonların başarılı performanslarıyla da yarışıyor. Genç eldiven, geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan eski Lille kalecisi Lucas Chevalier’in performansını da geride bırakarak adını kulüp ve lig tarihine yazdırmayı başardı.
Berke Özer - 12
Dominik Greif - 11
Herve Koffi - 10
Robin Risser - 10
Brice Samba - 10
Berke, Chevalier’in de geçen sezonki performansını geride bıraktı.
