F.Bahçe'de hiç oynamadı ama dünya devleri onu istiyor

Fenerbahçe'ye sezon başında Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer, Avrupa'nın önemli takımlarının markajında...

Şu ana kadar lig maçlarında forma giyemeyen ve U21 takımında boy gösteren Berke'yi Atletico Madrid'in yanı sıra Liverpool ile Manchester United'ın da izlediği kaydedildi.

18 yaşındaki file bekçisinin U21 maçındaki Galatasaray'a karşı scoutlarca takip edildiği belirtildi. 0-0 biten o maçta Berke Özer kalesini gole kapatmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Berke Özer için Atletico Madrid'den transfer teklifi aldıklarını açıklamıştı.

YENİ OBLAK YA DA COURTOIS OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarılmıştı.

