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Berke Özer'in acı günü

27.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven hayatını kaybetti.

Berke Özer'in acı günü

Fenerbahçe'den kiralık olarak KVC Westerlo'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.

Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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