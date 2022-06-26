Berke Özer'in yeni takımı belli oldu! Dev kulübe imzayı atıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazanmıştı. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın takıma katılmasının yanı sıra kaleci Berke Özer de sözleşmesinin sona ermesiyle sarı - lacivertlilere veda etmişti.

MERAK EDİLİYORDU

Genç file bekçisinin Fenerbahçe sonrasında yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.

YİNE BELÇİKA'YA GİDİYOR

Berke Özer'in, sarı - lacivertli takımdayken daha önce iki yıllığına kiralandığı Westerlo'nun bulunduğu Belçika Ligi'nin devi Anderlecht'e transfer olacağı öne sürüldü.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

22 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına varan Belçika ekibinin kısa süre içerisinde anlaşmayı resmen açıklayacağı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 19 resmi maça çıkan Berke Özer, 5 maçta kalesini gole kapattı ancak 20 gole engel olamadı.

