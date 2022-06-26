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Berke Özer'in yeni takımı belli oldu! Dev kulübe imzayı atıyor...

26.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleye geçen Berke Özer, ligin sona ermesiyle birlikte yönetimle yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı almıştı. Sözleşmesinin bitiminden sonra sarı - lacivertli takıma veda eden Özer'in yeni takımı merak ediliyordu. Genç file bekçisinin gideceği takım ortaya çıktı.

Berke Özer'in yeni takımı belli oldu! Dev kulübe imzayı atıyor...
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazanmıştı. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın takıma katılmasının yanı sıra kaleci Berke Özer de sözleşmesinin sona ermesiyle sarı - lacivertlilere veda etmişti.

MERAK EDİLİYORDU

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Genç file bekçisinin Fenerbahçe sonrasında yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.

YİNE BELÇİKA'YA GİDİYOR

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Berke Özer'in, sarı - lacivertli takımdayken daha önce iki yıllığına kiralandığı Westerlo'nun bulunduğu Belçika Ligi'nin devi Anderlecht'e transfer olacağı öne sürüldü.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

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22 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına varan Belçika ekibinin kısa süre içerisinde anlaşmayı resmen açıklayacağı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 19 resmi maça çıkan Berke Özer, 5 maçta kalesini gole kapattı ancak 20 gole engel olamadı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Bruma son dakika haberi
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