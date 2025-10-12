SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Berke Özer kamptan izinsiz ayrıldı! TFF'den açıklama geldi: "Kabul edilmesi mümkün değil"

TFF'den yapılan açıklamaya göre kaleci Berke Özer milli takım kampından izinsiz ayrıldı. TFF'den konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Gürcistan maçı öncesi Berke Özer'in yerine başka bir ismin davet edildiği duyuruldu.

Berke Özer kamptan izinsiz ayrıldı! TFF'den açıklama geldi: "Kabul edilmesi mümkün değil"

Dünkü Bulgaristan maçında kadroya alınmayan kaleci Berke Özer'le ilgili hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" dendi.

"KENDİ İSTEĞİYLE, TEKNİK VE İDARİ EKİBİMİZİN İZNİ OLMAKSIZIN AYRILDI"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaşananlar şöyle aktarıldı:

“A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Berke Özer kamptan izinsiz ayrıldı! TFF den açıklama geldi: "Kabul edilmesi mümkün değil" 1

"BU ŞEKİLDE BİR DAVRANIŞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

YERİNE BAŞKA BİR İSİM ÇAĞRILDI

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan maçı öncesi kadro dışı kaldı!Gürcistan maçı öncesi kadro dışı kaldı!
Listeye bakan ilk Montella'yı gördüListeye bakan ilk Montella'yı gördü
Anahtar Kelimeler:
Berke Özer a milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.