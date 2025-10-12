Berke Özer kamptan izinsiz ayrıldı! TFF'den açıklama geldi: "Kabul edilmesi mümkün değil"

Dünkü Bulgaristan maçında kadroya alınmayan kaleci Berke Özer'le ilgili hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" dendi.

"KENDİ İSTEĞİYLE, TEKNİK VE İDARİ EKİBİMİZİN İZNİ OLMAKSIZIN AYRILDI"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaşananlar şöyle aktarıldı:

“A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

"BU ŞEKİLDE BİR DAVRANIŞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

YERİNE BAŞKA BİR İSİM ÇAĞRILDI

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır