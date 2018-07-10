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Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Altınordu kulüpleri Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu Genç Milli Takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren çubuklu formamızın başarısı için ter dökecek. Berke ve Barış'a Fenerbahçe ailesine hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.

COCU: 2 YETENEKLİ GENÇ OYUNCUYU KULÜBÜMÜZE KATMAK GÜZEL
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe altınordu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gerçekten büyük bir boşluğu doldurdular:)
Hadi abi Aziz Yıldırım'la kadar seçim öncesi ne verirse 1 fazlasını vereceğim diyordu, Aziz Yıldırım 150 milyon veriyorum dedi. Lig başladı neredeyse yap bir kaç kalite isim de başlasınlar takımla kaynaşma
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