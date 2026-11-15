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Trabzonspor'u Zenit karşısında eski dostu Felipe Augusto yıktı

Trendyol Süper Lig'e verilen milli takım arasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Rusya temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaştı. Gazprom Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, bordo-mavilileri 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor'u Zenit karşısında eski dostu Felipe Augusto yıktı
Burak Kavuncu

Milli arayı değerlendirmek için Rusya'ya giden Trabzonspor, Zenit karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Bordo-mavililer, St. Petersburg'daki mücadeleden farklı mağlubiyetle ayrıldı.

ZENİT TRABZONSPOR'U 3 GOLLE GEÇTİ

Trabzonspor u Zenit karşısında eski dostu Felipe Augusto yıktı 1

St. Petersburg'da oynanan karşılaşmada Zenit'e galibiyeti getiren golleri Trabzonspor'un eski golcüsü Felipe Augusto ve Aleksandr Sobolev kaydetti. Trabzonspor'da Ahmet Cemil Güren'in kendi kalesine attığı gol de skoru belirleyen anlardan biri oldu.

Rus ekibi, mücadeleyi 3-0 kazanarak hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

AUGUSTO SEVİNMEDİ!

Felipe Augusto'nun 13. dakikada attığı golle Zenit, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

Augusto, eski takımına karşı kaydettiği golün ardından sevinmedi.

TARAFTAR SAYISI AÇIKLANDI

Trabzonspor u Zenit karşısında eski dostu Felipe Augusto yıktı 2

Zenit ile Trabzonspor arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleyi tribünlerden toplam 45 bin 89 futbolsever takip etti.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Trabzonspor u Zenit karşısında eski dostu Felipe Augusto yıktı 3

Bordo-mavili takım karşılaşmaya Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Güren, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan ve Umut Nayir ilk 11'iyle başladı.

Zenit ise Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique ve Felipe Augusto kadrosuyla sahada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor hazırlık maçı zenit Felipe Augusto
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