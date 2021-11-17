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Berker Güven, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara dönüyor!

17.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran kitabı Üç Kız Kardeş, televizyon dizisi oluyor. Üç kardeşin hayatını anlatacak olan dizinin kadrosuna, son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Berker Güven de katıldı.

Berker Güven, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara dönüyor!

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran kitabı Üç Kız Kardeş’in uzun zamandır planlanan dizi versiyonunun hazırlıkları devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç kardeşin hayatını anlatacak olan dizinin kadrosuna Berker Güven de katıldı.

2022 yılında Kanal D’de ekrana gelecek olan dizinin senaryo ve oyuncu seçimi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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BERKER GÜVEN KİMDİR?

7 Eylül 1994 İzmir doğumlu. Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

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