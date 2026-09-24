Gel Konuşalım’ın yeni sunucusu belli oldu! Ece Erken yerine bakın kim getirildi

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında yeni sezon öncesi sunucu değişikliği yaşandı.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu programın yeni sezonu için Hakan Hatipoğlu ile Hanzade Durmuş’un isimleri gündeme gelirken, programın yeni sunucusu Seray Sever oldu.

Ece Erken yerine getirilen Seray Sever programı Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunacak. Erken geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamıştı.

'Bazı şeylerde ülkemi çok seviyorum ama geleceği bazen göremiyorum' diyen Erkan kararını şöyle duyurmuştu;

'' Evladımın eğitimi için aslında Dubai'ye yerleşmeye karar verdim. Tabii ki bir ayağım yine burada olacak. Burada yaşamım devam edecek. Annem var çünkü ama Dubai'de Eymen'in eğitimi için, okulu için, sosyal çevresi için, kendini yetiştirebilmesi için bir hayat kurmak üzere gidiyorum.''