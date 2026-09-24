Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a bir şok daha! Uzaklaştırma kararı verildi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirası, Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar'ı karşı karşıya getirdi. Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine karşılık Neslihan Acar, eski eşine sert tepki göstermişti.

Acar, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla" demişti.

Acar, bu tepkisinin ardından, 14 yıl önce Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü ve o dönemde çektiği 'şiddet' fotoğrafını kendisine göndererek, tehdit ettiğini ileri sürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Acar'ın bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, "Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir. Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.