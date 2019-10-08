Berlin'de çevreci aktivistler ilginç bir protestoya imza attı!

İklim hareketinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg'in çalışmalarıyla dünyada iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmeye çalışan insanların sayısı arttı. Bu önemli konulara artan ilgi ile dünyanın birçok yerinde protestolar düzenlenmeye başladı. Bunlardan biri de Berlin'de gerçekleşti. Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubun üyeleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla protesto düzenledi.

TİYATRAL ETKİNLİKLER DÜZENLEDİLER

Şehrin merkezinde yer alan Zafer Anıtı çevresindeki yolları trafiğe kapatan grup üyeleri, şehrin farklı noktalarında tiyatral etkinlikler düzenledi. İşte o protestodan öne çıkan fotoğraflar...

