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Berna Laçin'den Bülent Ecevit göndermesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından eski başbakanlardan Bülent Ecevit'le ilgili bir paylaşımda bulundu.

Berna Laçin'den Bülent Ecevit göndermesi

Türk siyasi tarihinin önemli figürleri arasında bulunan Bülent Ecevit’in vakti zamanında çevirmenliğini üstlendiği bir kitabın kapak fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncu Berna Laçin yıllar öncesinin siyasetçileri hakkında bir gönderme yaparak günümüz siyasi iklimini değerlendirdi. İşte Laçin’in o satırları:

“Bir zaman siyasilerinin seviye farkı… Çevirmene bakınız… Çevirmen demek sadece dil bilmek değil edebiyat ve milli kültürünü bilmek de gerektirir. Ayrıca Ecevit, Sanskritçe ve Bengal dilleri de bilirdi. Evet bugün nerede kalmıştık, Dünya düz müydü arkadaşlar?”

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Bülent Ecevit

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