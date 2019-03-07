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Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

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ÜNLÜLER  | 07.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davadan beraat eden Berna Laçin'in beraat kararına itiraz etti. Laçin beraat kararını sosyal medya hesabından "Bu sene ilk cemre bana düştü" sözleriyle kutlamıştı.

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin oyuncu Berna Laçin'i, "Halkın dini değerlerini aşağılama suçundan" yargılandığı davada verdiği karara itiraz etti. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Başsavcılık, Berna Laçin hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasını ve Laçin'in isnat edilen suçtan cezalandırılmasını istedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Berna Laçin'in '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!' şeklinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında 'halkın dini değerlerini aşağılama suçundan' soruşturma başlatıldığı" hatırlatıldı.

Soruşturmanın tamamlanması ile şüphelinin atılı suçtan cezalandırılması için 18 Temmuz 2018 tarihinde kamu davası açıldığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görülen 2018/460 esas sayılı kamu davasının 19.02.2019 tarihli son duruşmasında özetle 'sanığın eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı' gerekçe gösterilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verildiği" kaydedildi.

Beraat kararının Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği hatırlatılan açıklamada, "Sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu' kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

9 Şubat 2019 tarihinde yapılan duruşmada Laçin'in beraatine karar verilmişti. (DHA)

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Cumhuriyet Başsavcılığı Berna Laçin medine tweeti

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