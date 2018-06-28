SPOR

Bernard Mensah, Kayserispor'la anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile kulübü Atletico Madrid'in izni dahilinde yaklaşık bir aydır görüştüklerini ve anlaştıklarını açıkladı.

Bernard Mensah, Kayserispor'la anlaştı

Erol Bedir, "Atletico Madrid'in futbolcusu olan Mensah Kasımpaşa'da kiralık oynuyordu. Takımından izin alarak kendisi ile görüştük. Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi. Atletico Madrid ile de görüşmeler belli bir aşamaya gelindi. Anlaşma sağlanırsa bunu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

RYAN MENDES YALANLAMASI
Bu arada Kayserispor Kulübü sözleşmesi süren Ryan Mendes transfer olacağına dair çıkan haberlere sert bir yanıt verdi.

Ryan Mendes'in başka kulüplere transfer olacağı ve bonservis bedeliyle ilgili de bir takım yanlış bilgiler paylaşıldığını ifade eden başkan Erol Bedir, "Adı geçen oyuncumuzu satmayı düşünmemekle birlikte, kulübümüzle yaptığı sözleşmede (2016-17 sezonu devre arasında) oyuncunun istemesi halinde belli şartlara bağlı olmak kaydıyla bir çıkış bedeli vardır. Bu çıkış bedelini yatırdığı takdirde, bu konuda kulübümüzün herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bonservis ödemeden takımımıza kazandırılan Mendes için kulübümüze yatırılması gereken bedel üzerinden indirim yapmamız ise söz konusu değildir. Kaldı ki, bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar bize ulaşan bir teklif veya bedel de bulunmamaktadır. Çıkış opsiyonu tespit edilirken, bazı diğer faktörlerle birlikte oyuncuya ödenen yıllık maaşa göre de pazarlık yapılmaktadır. Kulüplerin birçok oyuncusunu bedelsiz veya bir miktar ödemeyle göndermekte bile zorlandığı bugünkü şartlarda Mendes'in hem takımımızda oynadığı dönemdeki performansı hem de başka takıma gitme durumunda Kayserispor'a kazandıracağı ekonomik katkı küçümsenmemelidir. Yine büyük taraftarımızdan ricamız ise; Hem bu gibi detayları olan konularda hem de diğer transfer konularında her şey netleşip sonuçlanmadan yorum yapmamalarıdır. 18 Süper Lig kulübü içerisinde teknik heyeti ile istişare ederek eksiklerini belirleyen ve bu noksanlarını en çabuk şekilde ve nokta transferlerle tamamlamaya çalışan Kayserispor olmasına ve bu özelliği ulusal spor otoritelerince de kabul edilmesine rağmen hiçbir şeyden memnun olmayan, her şeyi kendisinin bildiğini zanneden bazı kişilerin de isteyerek veya istemeden aranıza nifak sokmasına izin vermemeniz de yönetim olarak arzumuzdur" diye konuştu.

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