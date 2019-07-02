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Bernard Mensah sezonu açtı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.

Bernard Mensah sezonu açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık anlaşan Bernard Mensah sezonu erken açtı. Ganalı Bernard Mensah, yeni sezon öncesi Kayseri’ye gelerek Kadir Has Tesislerinde tek başına çalışmalara başladı. Mensah “Kayserispor’da olmaktan mutluyum. Yeni sezona hazır girmek için çok çalışmalıyım” dedi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig bernard mensah

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