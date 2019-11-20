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Bernard Mensah Sivasspor maçında forma giyecek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Sivasspor maçında sahada olacak.

Bernard Mensah Sivasspor maçında forma giyecek

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah sevinci. Sakatlığı nedeniyle geçen haftayı takımdan ayrı düz koşu yaparak geçiren başarılı orta saha oyuncusu sakatlığını tamamen atlattı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Bernard Mensah’ın Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek.

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