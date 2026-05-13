Bernardo Silva sonunda konuştu! İşte Galatasaray'ın teklifine yanıtı

Manchester City’den ayrılma ihtimali gündemde olan Bernardo Silva için transfer yarışı kızıştı. Juventus ve Galatasaray’ın devrede olduğu belirtilirken, Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Türkiye seçeneğine şimdilik mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

Cevdet Berker İşleyen
Manchester City’de geleceği belirsizliğini koruyan Bernardo Silva için transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden yüksek maaşlı teklifler alan Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. Adı eski kulübü Benfica ile de anılan deneyimli futbolcunun dönüş planını ilerleyen yıllara bıraktığı ifade edildi.

JUVENTUS’TAN YOĞUN MESAİ

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Juventus, Bernardo Silva transferinde ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, oyuncunun çevresiyle temaslarını sıklaştırdığı ve transfer operasyonunu hızlandırdığı aktarıldı.

Haberde ayrıca Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo’nun da sürece dahil olduğu öne sürüldü. Daha önce Juventus forması giyen isimlerin, milli takımdan arkadaşları Bernardo Silva’ya kulüp hakkında olumlu görüşler aktardığı belirtildi.

GALATASARAY’DAN DEV TEKLİF

Bernardo Silva için devrede olan kulüpler arasında Galatasaray’ın da bulunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli yıldız için iki yıllık sözleşme hazırladığı ve yıllık 10 milyon euro maaşın yanı sıra yüksek bir imza parası teklif etmeyi planladığı iddia edildi.

Ancak haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye seçeneğine şu aşamada tam olarak sıcak bakmadığı ve transfer konusunda ikna olmadığı bilgisine yer verildi.

MAAŞ PAKETLERİ YARIŞI BELİRLEYECEK

Juventus’un teklif detaylarının da ortaya çıktığı haberde, İtalyan devinin Bernardo Silva’ya yıllık 6 milyon euro garanti ücret önerdiği belirtildi. Buna ek olarak performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam kazancın 8 milyon euroya ulaşabileceği ifade edildi.

Juventus yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini yoğunlaştırması bekleniyor.

