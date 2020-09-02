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Berrak Tüzünataç'ın aşk isyanı: Rahat bırakın artık, yeter!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini geçen ay sonlandırmış ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı. Tüzünataç'ın adı geçtiğimiz gün Ali Yörenç ile anılmış ve oyuncunun bu haberlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı bir ilişkiye başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Berrak Tüzünataç'ın aşk isyanı: Rahat bırakın artık, yeter!

Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında yapılan aşk haberlerini sert bir dille eleştirdi. Ali Yörenç’le birlikte samimi bir şekilde görüntülendiği şezlong kareleri ve sonrasında yaptığı paylaşımın arada bir aşk varmışçasına haber yapılmasına sert tepki gösteren oyuncu şunları yazdı:

“Artık benim yakamdan düşün. Gerçekten iftira ve uydurmalarınızdan bıktım usandım. Kendi uydurduğunuz haberleri bir de doğruymuş gibi belliyorsunuz. İnsanların mutluluklarını bozmaya, isimlerini kirletmeye çalışmaktan sıkılmadınız mı? Rahat bırakın artık, yeter”

Yaptığı bu açıklamayla da yetinmeyen Berrak Tüzünataç sonrasında yeni bir metin daha paylaştı ve 19 yaşından bu yana göz önünde olduğunu ve hayatını düzgün bir şekilde yaşayamadığını söyledi.

İşte Berrak Tüzünataç’ın o paylaşımı:

berrak-tuzunatac

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